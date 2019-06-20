СМИ: Гонщик "Феррари" Феттель женился

Новости спорта: Известный гонщик сыграл свадьбу в преддверии Гран-при Франции.

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель женился на своей давней подруге Ханне Пратер, сообщает Bild. По информации источника, пара сыграла свадьбу в преддверии Гран-при Франции, который состоится в эти выходные на трассе в Ле-Кастелле.

У Себастьяна Феттеля и Ханны Пратер есть двое детей — первый ребёнок, дочь, родился у них в январе 2014 года, а вторая девочка родилась в сентябре 2015 года. Официально в брак после рождения детей пара не вступала, как и не комментировала слухи о возможной свадьбе. Феттель даже отказывался от официальных заявлений о своём отцовстве, сохраняя право на тайну частной жизни.

Sebastian Vettel, 2 çocuğunun annesi kız arkadaşı Hanna Prater ile Fransa GP'si öncesi evlendi. pic.twitter.com/334fUsV56d — nc spor (@nc_spor) 20 июня 2019 г.

Детей Феттеля и Ханны зовут Эмили и Матильда, о чём журналистам удалось узнать только спустя некоторое время.