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Стали известны новые подробности состояния здоровья Шумахера

Стали известны новые подробности состояния здоровья Шумахера
21:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Жан Тодт рассказал о состоянии легендарного гонщика.

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт рассказал о восстановлении легендарного автогонщика Михаэля Шумахера.

"Это очень личная информация. Михаэля окружают любящие его люди, его семья. В доме между Лозанной и Женевой. Могу сказать только, что он продолжает бороться", – объяснил Тодт.

Берни Экклстоун рассказал о состоянии Шумахера

Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле. С тех пор его видели только родные и близкие, хотя недавно он, якобы, был замечен посторонними..

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Автоспорт, Михаэль Шумахер, Новости автоспорта.
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