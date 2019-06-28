Чемпион MotoGP доставлен в больницу после падения в первой тренировке в Ассене

Новости спорта: Трехкратный чемпион мира MotoGP Хорхе Лоренсо рискует пропустить гоночный уик-энд в Ассене.

В первой пятничной тренировке испанец угодил в серьёзный инцидент. В конце 45-минутной сессии он вылетел с трассы в скоростном четвертом повороте. Место падения Хорхе покинул только с помощью маршалов. На машине скорой помощи он был доставлен в медицинский центр, откуда после обследования его отправили в ближайшую больницу.

Это падение на высокой скорости стало вторым для Лоренсо за последние полторы недели после аварии на тестах в Барселоне. Тогда он получил травму спины и, как предполагается, усугубил её ещё больше новым происшествием. При этом после инцидента Хорхе также жаловался на боли в груди.

«Проблема в том, что и без того не лучшее физическое состояние Хорхе стало ещё хуже. Он получил ушибы спины и груди, – прокомментировал руководитель Repsol Honda Альберто Пуиг. – В больницу Хорхе был отправлен для того, чтобы исключить возможные риски получения других травм».