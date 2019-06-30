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Ферстаппен не без скандала выиграл гран-при Австрии

Ферстаппен не без скандала выиграл гран-при Австрии
18:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Голландский гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии

Голландский гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии. В последний момент ему удалось опередить пилота Феррари Шарля Леклера.

Гонка вышла для Ферстаппена неоднозначной. Изначально голландец упал на седьмое место, однако по ходу гран-при смог нивелировать отставание от Леклера, который был в шаге от первой победы в карьере.

Интересно, что обгон оказался весьма противоречивым — голландец оттеснил француза к внешнему радиусу и фактически не дал ему пространства для маневра. Пилот Феррари в итоге потерял преимущество и уступил оппоненту из Ред Булл. Однако результаты гонки могут быть пересмотрены, если в итоге окажется, что Ферстаппен нарушил правила обгона.

Неудачной вышла гонка и для лидера Мерседес Льюиса Хэмилтона. Британец отстал от победителя на 22,8 секунды.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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