Риккардо и Боттас могут заменить Феттеля в Феррари

Новости спорта: Руководство Скудерии очертило круг претендентов на замену Себастьяну Феттелю.

Несколько недель назад журналист Джо Сэйвуд распространил сенсационную информацию – четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель задумался о завершении карьеры.

Издание AutoAction сообщает, что в случае подтверждения слухов об уходе Феттеля заменить немца в Феррари могут пилот Рено Даниэль Риккардо или напарник Льюиса Хэмилтона в Мерседесе Валттери Боттас.

Риккардо по контракту с Рено может досрочно покинуть команду в случае получения предложения от Феррари или Мерседеса. Что касается Боттаса, то действующий контракт финна с Мерседесом рассчитан до конца текущего сезона.

Себастьян Феттель в текущем сезоне после девяти гонок в личном зачете Формулы-1 занимает лишь четвертое место. Немец только в двух гонках финишировал выше третьей позиции.