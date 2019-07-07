Эстебан Окон и Mercedes W08 на фестивале скорости в Гудвуде (Видео)

Новости спорта: Эстебан Окон проехался на Mercedes W08 на ежегодном фестивале скорости в Гудвуде.

В эти дни в Уэст-Сассексе на юге Англии проходит ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде, на котором представлена самая разнообразная гоночная техника, включая и исторические машины Формулы 1. В субботу, в третий день фестиваля, на трассу для подъёма на холм за рулём Mercedes W08 выехал резервный гонщик команды Эстебан Окон, и мы предлагаем посмотреть его заезд на видео ниже.

По соображениям безопасности заезды машин Формулы 1 в Гудвуде больше не хронометрируются, и проезд Окона носил лишь демонстрационный характер.

А вот Ромен Дюма днём ранее установил новый абсолютный рекорд 1,86-километровой трассы на электрическом «снаряде» Volkswagen ID.R – 41.18 секунды, на четыре сотых быстрее державшегося с 1999 года времени Ника Хайдфельда, установленного на McLaren MP4/13.