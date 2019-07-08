Хэмилтон - о возможном исключении этапа Гран-при Ф-1 в Великобритании

Новости спорта: Льюис Хэмилтон надеется, что Гран-при Великобритании, который проходит в родной стране британца не будет исключен и останется в календаре Формулы-1.

В новом сезоне Формула-1 пополнится несколькими новыми автодромами в Голландии и Вьетнаме, однако увеличивать количество этапов представители Ф-1 не собираются.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон надеется, что Гран-при Великобритании, который проходит в родной стране британца не будет исключен и останется в календаре Формулы-1.

"Для меня этот этап является очень ценным. Мы не можем потерять Гран-при Великобритании. Если Формула-1 решит исключить эту гонку, мы потеряем очень важную часть нашего вида спорта.

Я не думаю, что это может произойти, поскольку здесь очень большое количество болельщиком Формулы-1. Мы должны бороться за наш этап. Для меня Гран-при Великобритании является самым ожидаемым событием, именно здесь я получаю наибольшее удовольствие от гонок. Фанаты создают уникальную атмосферу во время уик-энда", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.