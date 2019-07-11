Ред Булл изменил внешний вид болидов в честь Джеймса Бонда

Новости спорта: На машинах появился фирменный знак культового спецагента.

Команда Формулы-1 Ред Булл изменила внешний вид болидов, на которых будут выступать пилоты во время Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба австрийской "конюшни".

На машинах появился фирменный знак Джеймса Бонда - 007. Стилизованные цифры будут размещены на боковых частях болидов команды, а также на переднем и заднем антикрыльях.

Так команда отметит участие своего спонсора Aston Martin в легендарной кинофраншизе.

Напомним, Гран-при Великобритании состоится 14 июля на трассе в Сильвестоуне. Начало гонки - в 16:10 по киевскому времени.

Ранее руководитель Ред Булла Кристиан Хорнер сравнил пилота команды Макса Ферстаппена с действующим чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.