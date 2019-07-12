Грожан разбил болид F1 при выезде из пит-лейна на Сильверстоун (Видео)

Новости спорта: Пилот болида команды Хаас Роман Грожан крайне неудачно начал пятничную практику на Гран-при Великобритании.

Уик-энд в Сильверстоуне начался для Романа Грожана с курьезной аварии.

В самом начале утренней пятничной тренировки он попал в аварию на выезде с пит-лейн, сломав переднее антикрыло.

Пилоту болида Хаас довелось проехать круг без переднего антикрыла.

Напомним, сегодня завершилась первая практика Гран-при Великобритании, где лучшее время показал Пьерр Гасли. Вторая пятничная практика начнется в пятницу, в 15:55 по киевскому времени.