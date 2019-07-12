Грожан разбил болид F1 при выезде из пит-лейна на Сильверстоун (Видео)

Уик-энд в Сильверстоуне начался для Романа Грожана с курьезной аварии.
В самом начале утренней пятничной тренировки он попал в аварию на выезде с пит-лейн, сломав переднее антикрыло.
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Not the best start to a race weekend for Romain Grosjean . #F1 #Formula1 #BritishGP #Silverstone
Пилоту болида Хаас довелось проехать круг без переднего антикрыла.
Напомним, сегодня завершилась первая практика Гран-при Великобритании, где лучшее время показал Пьерр Гасли. Вторая пятничная практика начнется в пятницу, в 15:55 по киевскому времени.