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Грожан разбил болид F1 при выезде из пит-лейна на Сильверстоун (Видео)

Грожан разбил болид F1 при выезде из пит-лейна на Сильверстоун (Видео)
15:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Пилот болида команды Хаас Роман Грожан крайне неудачно начал пятничную практику на Гран-при Великобритании.

Уик-энд в Сильверстоуне начался для Романа Грожана с курьезной аварии.

В самом начале утренней пятничной тренировки он попал в аварию на выезде с пит-лейн, сломав переднее антикрыло.

 
 
 
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Not the best start to a race weekend for Romain Grosjean . #F1 #Formula1 #BritishGP #Silverstone

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

 

Гасли показал лучшее время на первой практике Гран-при Великобритании

Пилоту болида Хаас довелось проехать круг без переднего антикрыла.

Напомним, сегодня завершилась первая практика Гран-при Великобритании, где лучшее время показал Пьерр Гасли. Вторая пятничная практика начнется в пятницу, в 15:55 по киевскому времени.

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Формула-1, Гран При Великобритании, Сильверстоун, Автоспорт, Роман Грожан, Ф1.
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