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Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
17:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании.

Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас.

Третьим к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Пьер Гасли («Ред Булл»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Карлос Сайнс («Макларен»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Даниил Квят («Торо Россо»)

10. Нико Хюлькенберг («Рено»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Александер Албон («Торо Россо»)

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. Роберт Кубица («Уильямс»)

16. Себастьян Феттель («Феррари»)

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал

19. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1.
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