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Воскресенье, 14.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
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Хэмилтон: Когда ты борешься с напарником – то все иначе

Хэмилтон: Когда ты борешься с напарником – то все иначе
22:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Британский пилот выиграл домашний для себя Гран-при Великобитании.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты Гран-при Великобритании, по итогам которого он стал победителем.

Кроме того, его напарник Валттери Боттас, лидировавший большую часть гонки, занял второе место и был одним из главных конкурентов Хэмилтон. Британец признался, что он не стал бы жестко атаковать Боттаса, чтобы это не привело к аварии или столкновению.

"Мы хотим видеть борьбу колесо в колесо. Когда ты борешься с напарником – то все иначе, потому что если бы я боролся против пилота Феррари, то рисковал бы сильнее. Все равно уважительно относясь к сопернику, но чуть свободнее.

Как напарники перед гонкой мы всегда обсуждаем то, как будем бороться в первом повороте, чтобы оставлять друг другу место и точно не столкнуться. Так что когда я обогнал Валттери, а он начал атаковать в ответ, я не мог просто сместиться и заблокировать его – потому что это было бы неправильно. Да, из-за этого он получил возможность совершить обгон и вернуть позицию, но это гонки, и борьба была честной", – приводит слова Хэмилтона Racefans.net.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Новости спорта, Атоспорт.
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