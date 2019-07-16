Назван лучший гонщик Гран-при Великобритании

Новости спорта: Шарль Леклер стал лучшим гонщиком Гран-при Великобритании.

Монегаск Шарль Леклер, представляющий команду Ferrari, признан лучшим гонщиком прошедшего вчера Гран-при Великобритании в результате голосования на официальном сайте Формулы-1.

С точки зрения позиций в пелетоне его достижения не очевидны - Леклер как стартовал третьим, так и финишировал. Но вот в гонке он проявил себя великолепно, а моментами - просто блестяще. Особенно впечатлила его длительная борьба с Максом Ферстаппен, который на протяжении нескольких кругов предпринимал постоянные активные попытки обогнать Ferrari - но так и не смог этого сделать: Леклер оборонялся безупречно. Да и в целом, его гонка была выстроена очень грамотно.

Несколько успешных выступлений на последних этапах позволили Леклеру почти догнать в личном зачете партнера по команде Себастьяна Феттеля - теперь их разделяет всего 3 очка.