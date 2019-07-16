Скачать
Вторник, 16.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу

Назван лучший гонщик Гран-при Великобритании

Назван лучший гонщик Гран-при Великобритании
01:19 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Шарль Леклер стал лучшим гонщиком Гран-при Великобритании.

Монегаск Шарль Леклер, представляющий команду Ferrari, признан лучшим гонщиком прошедшего вчера Гран-при Великобритании в результате голосования на официальном сайте Формулы-1.

С точки зрения позиций в пелетоне его достижения не очевидны - Леклер как стартовал третьим, так и финишировал. Но вот в гонке он проявил себя великолепно, а моментами - просто блестяще. Особенно впечатлила его длительная борьба с Максом Ферстаппен, который на протяжении нескольких кругов предпринимал постоянные активные попытки обогнать Ferrari - но так и не смог этого сделать: Леклер оборонялся безупречно. Да и в целом, его гонка была выстроена очень грамотно.

"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата

Несколько успешных выступлений на последних этапах позволили Леклеру почти догнать в личном зачете партнера по команде Себастьяна Феттеля - теперь их разделяет всего 3 очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Ф1, Шарль Леклер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинка Козлова отказалась от выхода на корт против россиянки Грачевой
02 Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать в России
03 Милевский: Мы еще в Минск приедем
04 "Ты всегда указывал мне путь": Зидан попрощался с умершим братом
05 Днепр-1 подписал контракт с экс-игроком Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь