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Среда, 17.07.2019
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В Формуле-1 могут появиться 2 новые команды

В Формуле-1 могут появиться 2 новые команды
17:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В сезоне-2021 Королевские гонки могут пополниться двумя новыми командами.

В сезоне-2021 в Формулу-1 могут прийти две новые команды, сообщает обозреватель Формулы-1 Джо Сейвард в своём блоге на Motorsport Week.

По данным Сейварда, за одним из проектов стоит бывший руководитель "Манора" Грэм Лоудон, а второй связан с бывшим управляющим директором "Супер Агури" Даниэле Аудетто, которому 76 лет. Предполагается, что Аудетто не будет на постоянной основе сотрудничать с новой командой, но проводит "разведку" для авторов проекта. Кто именно стоит за второй потенциальной командой, пока неизвестно.

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В настоящий момент правила Формулы-1 требуют от потенциальных новичков внести залог в $ 20 млн и не позволяют им получать призовые первые два сезона. Предполагается, что в 2021 году новичкам придётся сделать взнос в размере $ 200 млн, который будет поделён между существующими командами и компенсирует им потерю части призовых. Однако не исключено, что при подобном требовании потенциальные новички не организуют команду с нуля, а приобретут одну из уже существующих конюшен.

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