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Ред Булл советует Феттелю уходить из Феррари

Ред Булл советует Феттелю уходить из Феррари
09:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Нездоровая атмосфера мешает пилоту.

Пилот Феррари Себастьян Феттель последнее время удивляет большим количеством ошибок, последняя из которых состоялась на Гран-при Великобритании.

В команде Ред Булл, с которой гонщик выиграл 4 чемпионских титула, рекомендуют Себу уходить из Феррари.

«Себастьяну нужно находиться в другом окружении, в другой команде. Там он сам не свой и совершает ошибки. Правда, никаких вариантов на 2020 год я для него не вижу», - сказал Гельмут Марко, один из руководителей Быков.

Согласен с этим и пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

«Когда Феттель был в Ред Булле, он почти не ошибался. Нельзя же вдруг забыть, как управлять болидом. Странно, почему все это происходит с ним именно в Феррари», - отметил Ферстаппен.

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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