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Мик Шумахер: В последнее время мне было нелегко

Мик Шумахер: В последнее время мне было нелегко
05:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Молодой гонщик надеется, что скоро перейдет в Формулу-1.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, выступающий в Формуле-2 за команду Према, заявил о намерении перейти в Формулу-1.

"В последнее время мне было нелегко. Команде не везло, но трудные времена дают опыт, который так нужен для будущих побед. Мы показали, что у нас есть скорость и потенциал. Думаю, мы находимся на правильном пути.

Любому пилоту в Формуле-2 или в других гонках приходится переживать тяжелые времена. Но я стараюсь идти вперед шаг за шагом. Мне все комфортнее находиться здесь и я надеюсь, что скоро смогу перейти в Формулу-1. А пока что я буду продолжать свои выступления и надеяться на лучшее", - приводит слова Шумахера-младшего DPA.

Напомним, в текущем сезоне Формулы-2 Мик пока ни разу не смог подняться на подиум, а в общем зачете занимает 14 место.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Мик Шумахер.
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