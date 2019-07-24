Мик Шумахер: В последнее время мне было нелегко

Новости спорта: Молодой гонщик надеется, что скоро перейдет в Формулу-1.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, выступающий в Формуле-2 за команду Према, заявил о намерении перейти в Формулу-1.

"В последнее время мне было нелегко. Команде не везло, но трудные времена дают опыт, который так нужен для будущих побед. Мы показали, что у нас есть скорость и потенциал. Думаю, мы находимся на правильном пути.

Любому пилоту в Формуле-2 или в других гонках приходится переживать тяжелые времена. Но я стараюсь идти вперед шаг за шагом. Мне все комфортнее находиться здесь и я надеюсь, что скоро смогу перейти в Формулу-1. А пока что я буду продолжать свои выступления и надеяться на лучшее", - приводит слова Шумахера-младшего DPA.

Напомним, в текущем сезоне Формулы-2 Мик пока ни разу не смог подняться на подиум, а в общем зачете занимает 14 место.