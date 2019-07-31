Хэмилтон просил команду сойти с дистанции

Новости спорта: Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон хотел раньше сойти с гонки в Германии.

Льюис Хэмилтон хотел сойти с дистанции Гран При Германии в Хоккенхайме и даже просил у команды разрешения вернуться в боксы.

Свою просьбу Льюис высказал на заключительных кругах гонки, когда после разворота на 53-м круге и незапланированного пит-стопа вернулся на трассу на 15-й позиции. В радиопереговорах с командой, которых не было во время прямой телетрансляции, но которые позднее были опубликованы на официальном сайте чемпионата, Льюис предложил сойти с дистанции, но его гоночный инженер Петер Боннингтон ответил: «Льюис, ответ отрицательный. Всегда есть шансы».

Инженер оказался прав – Хэмилтон финишировал одиннадцатым, но после штрафа Кими Райкконена и Антонио Джовинацци поднялся на девятое место и по итогам этапа на два очка увеличил отрыв от Валттери Боттаса в личном зачёте.