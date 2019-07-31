Феррари и Ред Булл могут совершить громкий обмен пилотами

Новости спорта: Планируются изменения в составах команд перед новым сезоном Формулы-1.

Команды Формулы-1 Феррари и Ред Булл могут произвести обмен пилотами перед стартом нового сезона-2020. Об этом сообщает RaceFans.

По информации источника, голландский автогонщик Макс Ферстаппен должен пополнить ряды итальянской команды, тогда как немец Себастьян Феттель последует в обратном направлении в стан "быков". Вероятность такого обмена оценивается более чем в 50 процентов.

Примечательно, ранее появлялась информация, что Феттель не уйдет из Феррари, а Ферстаппен может перейти в Мерседес.

Напомним, в последнем Гран-при Германии победу одержал представитель Ред Булла Макс Ферстаппен. Именно во время этого этапа команда Ред Булл установила новый мировой рекорд по скорости пит-стопа.