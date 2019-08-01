ДТП не повлияла на подготовку Renault

Новости спорта: Водитель трейлера не получил серьезных травм, но был доставлен в госпиталь для проверки.

В понедельник грузовик Renault F1, перевозивший оборудование из Хоккенхайма в Будапешт, попал в аварию на трассе M1 в Венгрии.

Водитель трейлера не получил серьезных травм, но был доставлен в госпиталь для проверки. Сегодня команда подтвердила, что с ним всё в порядке, а сам инцидент не повлиял на подготовку к уик-энду.

«Водитель трейлера команды Renault F1, попавший в понедельник в ДТП в Венгрии, продолжает восстановление и уже вернулся домой, – сказано в заявлении Renault F1. – Груз не был повреждён, так что инцидент не повлиял на подготовку команды к Гран При Венгрии в эти выходные. Мы с нетерпением ждём гоночного уик-энда».