Фернандо Алонсо близок к возвращению в Формулу-1

Новости спорта: Двукратного чемпиона мира снова связывают с возвращением в Формулу-1.

Журналист итальянского издания Corriere della Sera Джорджио Терруцци сообщает, что Фернандо Алонсо в следующем сезоне может присоединиться к Ред Буллу.

В случае подтверждения этой информации в австрийской конюшне экс-гонщик Феррари и Макларена заменит Пьера Гасли, который проваливает свой дебютный сезон в Ред Булле.

Также Терруцци опроверг недавнюю информацию о возможной рокировке между Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем. Итальянец сообщает, что в 2021 году с Ферстаппеном обменяться командами может действующий чемпион мира из Мерседеса Льюис Хэмилтон.

Что касается Феррари, то Скудерия вместо Ферстаппена в напарники Шарлю Леклеру предпочитает нанять гонщика Рено Даниэля Риккардо. В услугах Ферстаппена и Хэмилтона итальянская команда не нуждается.