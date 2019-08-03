Феттель о поуле Ред Булл: Они и так были сильны в последние недели

Новости спорта: Пилоты Феррари замкнули первую пятерку квалификации на Гран-при Венгрии.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не удивился отличной форме «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Венгрии.

«Все дело в прижимной силе. Не думаю, что они придумали что-то новое, они и так были сильны в последние недели. Конечно, они немного отстают по части двигателя, но здесь это не так важно. Мы знали, что «Мерседес» также будет быстрым, но, безусловно, мы не можем быть довольны тем, что не способны вмешаться в эту борьбу.

Надеюсь, завтра шины будут подплавляться, и мы получим гонку не с одним пит-стопом. В противном случае будет тяжело», – уверен Феттель.

Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая лишь на третье место в квалификации Гран-при Венгрии, у него остаются неплохие шансы, чтобы рассчитывать на победу.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.