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Сын Михаэля Шумахера впервые одержал победу в Формуле-2

Сын Михаэля Шумахера впервые одержал победу в Формуле-2
17:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Мик Шумахер лидировал в течение всей гонки.

Сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик одержал первую победу в Формуле-2. Пилот команды Prema первенствовал во второй гонке на Гран-при Венгрии.

Мик стартовал с поул-позиции и сумел отбиться от атак соперников. Шумахер удерживал первую позицию с первого и до последнего круга.

Отметим, что вторым финишировал Нобухару Мацусита из Carlin, третье место у пилота DAMS Сержиу Сетте Камары.

В общем зачете Мик Шумахер идет на 11-й позиции, уступая лидеру Нику де Врису из ART 151 очко.

В январе Мик подписал контракт с Феррари и стал членом гоночной академии Скудерии. В прошлом сезоне сын Михаэля выступал в рамках Европейской Формулы-3, став чемпионом соревнования.

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Автоспорт, Формула, Ф1, Мик Шумахер, F2, Шумахер Мик.
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