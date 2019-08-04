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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
18:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии на трассе Хунгароринг.

На трассе в Будапеште завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Себастьян Феттель («Феррари»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Карлос Сайнс («Макларен»)

6. Пьер Гасли («Ред Булл»)

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

8. Валттери Боттас («Мерседес»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Александер Албон («Торо Россо»)

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («Рено»)

15. Даниил Квят («Торо Россо»)

16. Джордж Расселл («Уильямс»)

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.

Ферстаппен, выигравший квалификацию, финишировал на втором месте. Третья позиция у пилота Феррари Себастьяна Феттеля. Немец на 69-м круге обогнал напарника по команде Шарля Леклера. Боттас, стартовавший вторым, завершил гонку на 8-м месте.

Следующим состоится Гран-при Бельгии, который пройдет с 30 августа по 1 сентября.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран При Венгрии, Автоспорт, Ф1.
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