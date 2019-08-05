Боттас намекнул на свой уход из Мерседеса

Новости спорта: У финского автогонщика заканчивается контракт с командой.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас признался, что в конце текущего сезона Формулы-1, он может покинуть свою нынешнюю команду. Финский автогонщик заявил, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

"Конечно, это нелегко, но это спорт. Есть неопределенность с контрактом и это проблема для меня. Некоторые люди думают, что пилоты лучше выступают под давлением, но не в моем случае. Хотелось бы узнать решение команды. Но в Формуле-1 всегда должен быть запасной план, а то и два", - приводит слова финского гонщика GrandPX.News.

Ранее сообщалось, что Боттаса в Мерседесе может заменить пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

Напомним, Хэмилтон ранее высказался о возможном переходе Ферстаппена в Мерседес.