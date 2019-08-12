Боттас: Я в любом случае еще останусь в Формуле-1

Финский пилот Мерседеса Валттери Боттас может покинуть немецкую команду, а вместо него напарником Льюиса Хэмилтона будет Эстебан Окон.
Сам же финн ждет решения Мерседеса и отмечает, что он еще останется в Формуле-1.
"Ситуация не поменялась, все еще возможно. Я жду сообщений от Мерседеса. Уверен, что все будет хорошо. Моя карьеру в Ф-1 продолжается", - отметил Боттас в интервью sky sports.
Отметим, что бывший пилот команды Нико Росберг заявил, что его источники говорят о том, что Мерседес решил заменить Боттаса.