Ферстаппен - о замене Гасли: Я не особо забочусь, кто является моим напарником

Новости спорта:Макс Ферстаппен поделился своим мнением об изменениях состава австрийской команды.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал изменение состава австрийской команды. 12 августа было объявлено, что после летнего перерыва напарником Ферстаппена станет Александер Албон, который переходит в «Ред Булл» из «Торо Россо». В обратном направлении отправится Пьер Гасли.

«Конечно, для Пьера жаль, что всё сложилось так. Но лично я не особо забочусь, кто является моим напарником. Главная задача — выступать лучше, чтобы наша вторая машина также приносила больше очков в команду», — цитирует Ферстаппена Telegraaf.

Слухи о возможной замене Гасли появились уже давно. Руководство «Ред Булл» неоднократно говорило о необходимости улучшения результатов француза. В зачёте пилотов он занимает лишь шестую строчку, набрав 63 очка.