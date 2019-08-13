Скачать
Вторник, 13.08.2019
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати

Ферстаппен - о замене Гасли: Я не особо забочусь, кто является моим напарником

Ферстаппен - о замене Гасли: Я не особо забочусь, кто является моим напарником
18:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Макс Ферстаппен поделился своим мнением об изменениях состава австрийской команды.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал изменение состава австрийской команды. 12 августа было объявлено, что после летнего перерыва напарником Ферстаппена станет Александер Албон, который переходит в «Ред Булл» из «Торо Россо». В обратном направлении отправится Пьер Гасли.

«Конечно, для Пьера жаль, что всё сложилось так. Но лично я не особо забочусь, кто является моим напарником. Главная задача — выступать лучше, чтобы наша вторая машина также приносила больше очков в команду», — цитирует Ферстаппена Telegraaf.

Слухи о возможной замене Гасли появились уже давно. Руководство «Ред Булл» неоднократно говорило о необходимости улучшения результатов француза. В зачёте пилотов он занимает лишь шестую строчку, набрав 63 очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа и Руис подписали контракт на бой
02 Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
03 Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
04 Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати
05 Украина сыграет против сборной Нигерии на "Днепр-Арене"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь