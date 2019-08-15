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Пилот Ред Булл Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона

Пилот Ред Булл Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона
02:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Александер Албон рассказал, что в начале дебютного сезона в Формуле-1 испытывал некоторые проблемы.

Пилот «Ред Булл» Александер Албон, который был переведён в команду из «Торо Россо», рассказал, что в начале дебютного сезона в Формуле-1 испытывал некоторые проблемы.

«Всё было немного странно. В начале сезона я сильно полагался на обратную связь от Квята. Я не знал болид, не мог правильно донести информацию, какие настройки нужны.

Мне не хватало уверенности, потому что я не совсем понимал машину. Но подобные вещи приходят сами собой. Чем больше узнаёшь о шинах и понимаешь сильные и слабые стороны машины, тем больше обратной связи даёшь. Это помогает подготовить машину для квалификации и гонки», — приводит слова Албона GPBlog.

Албон в «Ред Булл» заменит Пьера Гасли, француз продолжит карьеру в «Торо Россо».

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Александер Албон.
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