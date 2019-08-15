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Ферстаппен: После негативного опыта с Маклареном Хонда осторожничает

Ферстаппен: После негативного опыта с Маклареном Хонда осторожничает
18:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Макс Ферстаппен поделился своим мнением о некоторых проблемах Хонды.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что на работу «Хонды» по-прежнему влияет неудачный опыт взаимодействия с «Маклареном». В настоящее время «Хонда» поставляет двигатели «Ред Булл». В текущем сезоне Ферстаппен выиграл два Гран-при и прервал гегемонию «Мерседеса». Он стал победителем Гран-при Австрии и Гран-при Германии.

«Мы начали получать больше мощи от двигателя. Я думаю, что «Хонда» хотела обезопасить двигатель от поломок. Но мы пытаемся выжать ещё больше, всё складывается хорошо. Двигатель работает здорово. Но после всех негативных вещей с «Маклареном», взрывов двигателей, я думаю, «Хонда» действует немного осторожно. Тем не менее это правильный подход, на мой взгляд», — цитирует Ферстаппена Autosport.

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Формула-1, Red Bull, Ferrari, Honda, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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