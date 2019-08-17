Хонда может покинуть Формулу-1 после 2020 года

Новости спорта:Управляющий директор Хонды Масаси Ямамото отметил, что концерн еще точно не решил, будут ли они выступать в Формуле-1.

Управляющий директор Хонды Масаси Ямамото отметил, что концерн еще точно не решил, будут ли они выступать в Формуле-1 после 2020 года, перед сменой технического и финансового регламента в серии.

"Мне кажется, что мы могли достичь большего. В прошлом году к летнему перерыву Ред Булл заработал 223 очка, сейчас они набрали 244, при том, что 2-й болид совершенно не оправдал возложенных ожиданий.

Это дает нам вдохновение на продолжение работы. Не только мы, но и обычные люди в Японии тепло встретили наши успехи. Но в данный момент не могу сказать, когда мы определимся насчет выступлений в Ф-1 после 2020 года", - цитирует управленца GPFans.

Ранее сообщалось, что Ред Булл и Торо Россо обменяются пилотами после летнего перерыва.