Фернандо Алонсо на Дакар-2020: Мне предстоит всему научиться с нуля

Новости спорта:Фернандо Алонсо готовится к ралли-рейду Дакар-2020.

Во вторник Фернандо Алонсо начал трёхдневные тесты в Намибии за рулём Toyota в рамках подготовки к Дакару 2020 года. Официально участие Фернандо в ралли-рейде не подтверждено – предположительно, испанец сначала хочет оценить свои возможности и уже после этого принимать окончательное решение. Отчасти это подтверждает сам Алонсо, заявивший, что ему предстоит многому научиться.

«Сейчас я пытаюсь выполнить миссию, которая заключается в том, чтобы стать более совершенным гонщиком и постараться одержать победы в как можно большем числе разных гоночных дисциплин, – приводит слова Фернандо Sky Sports. – После побед в Формуле 1, WEC и «24 часах Дайтоны» мне предстоит сложный вызов – перейти с асфальтовых гонок на гравий и дюны.

Для этого мне придётся максимально выкладываться, ведь мне предстоит всему научиться с нуля. Это интересно мне как гонщику».