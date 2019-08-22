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Феттель: Феррари недостаточно конкурентоспособна

Феттель: Феррари недостаточно конкурентоспособна
14:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий автогонщик Себастьян Феттель прокомментировал первую часть сезона Формулы-1.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, комментируя первую часть сезона, посетовал на упущенные возможности.

«В Австралии мы были далеко позади «Мерседеса». К сожалению, большое отставание сохраняется. У нас были шансы, но по ряду причин мы не выиграли ни одного этапа.

Случившееся в Канаде не так важно. Ведь в целом мы недостаточно конкурентоспособны. Мы не можем контролировать происходящее на трассе, понимаем, что мы позади», — цитирует Феттеля Motorsport-Total.

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В текущем сезоне пилоты «Феррари» ещё не выиграли ни одной гонки. Все этапы Формулы-1 за исключением двух выиграли пилоты «Мерседеса». В Кубке конструкторов «Скудерия» отстаёт от лидера на 150 очков.

Феттель в зачёте пилотов занимает четвёртое место, набрав 156 очков.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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