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Понедельник, 26.08.2019
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Тянак выиграл ралли Германии-2019 (Фото, Видео)

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Тянак выиграл ралли Германии-2019 (Фото, Видео)
14:17 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Гонщик Toyota Отт Тянак выиграл Ралли Германия в третий раз подряд, увеличив преимущество в чемпионате до 33 очков.

Финальный день ралли эстонец провёл спокойно, не одержав ни одной победы на спецучастках. Однако его напарники по команде Крис Мик и Яри-Матти Латвала также не форсировали события: Мик сократил отставание с 32,4 до 20,8 секунд, Латвала – с 42 до 36. В итоге подиум немецкого этапа полностью заняли гонщики Toyota Gazoo Racing – впервые в новейшей истории.

Четвёртым завершил гонку Дани Сордо, ставший лучшим из представителей Hyundai, – испанцу не хватило десяти секунд до Латвалы. Тьерри Нёвиль финишировал пятым и забрал пять бонусных баллов за Супер-СУ, выйдя таким образом на второе место в личном зачёте.

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После финиша ралли в Hyundai приняли решение намеренно получить штраф для Сордо и пропустить Невиля вперед, руководствуясь борьбой в чемпионате. Таким образом, в генеральной классификации Нёвиль стал четвёртым, Сордо – пятым.

Борьба за шестое место между Эсапеккой Лаппи и Андреасом Миккельсеном разрешилась в пользу гонщика Citroen – Миккельсен вылетел с трассы на СУ16 и потерял десять секунд, отыграл у Лаппи 5,6 с на СУ17, но всё-таки уступил финну на завершающих километрах дистанции.

Себастьен Ожье жаловался на автомобиль и закончил ралли только восьмым, забрав бонусный балл за пятое место на СУ19, но впоследствии поднялся на седьмое место: в Citroen поступили аналогично Hyundai в отношении Эсапекки Лаппи. Ожье пропустил Нёвиля в чемпионате и уступает Тянаку 40 очков.

 

Следующий этап чемпионата мира пройдёт 12-15 сентября в Турции.

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Hyundai, Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, Отт Тянак, Ралли Германии-2019.
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