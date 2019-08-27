Чемпион Формулы-1 принял вызов звезды MotoGP

Новости спорта:Британский автогонщик Льюис Хэмилтон принял вызов звезды MotoGP Марка Маркеса устроить гонки на мотоциклах.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принял вызов звезды MotoGP Марка Маркеса. Теперь два спортсмена планируют погоняться на мотоциклах.

Перед гонкой MotoGP в Сильверстоуне в 2018 году Маркес сел за руль болида «Торо Россо». И тогда Маркес сообщил, что ему было бы интересно попробовать что-то вместе с Хэмилтоном. Маркес подчеркнул, что хотел бы пилотировать болид Формулы-1 с Хэмилтоном, а затем поездить на мотоцикле, которыми увлекается британец.

Хэмилтон в «инстаграме» опубликовал скриншот соответствующей новости и написал, что готов попробовать.

«Марк Маркес, давай, братан! Не могу дождаться, когда мы встретимся и вместе поездим на мотоциклах», — написал Хэмилтон.

В Формуле-1 завершается летний перерыв. Уже в грядущие выходные состоится Гран-при Бельгии.