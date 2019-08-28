В Гран При Австралии не будет скрытой табачной рекламы

Новости спорта:В штате Виктория примут законы, не позволяющие командам размещать скрытую рекламу производителей табачных изделий.

К Гран При Австралии 2020 года в штате Виктория примут законы, не позволяющие командам размещать скрытую рекламу производителей табачных изделий, как у British American Tobacco (BAT) и Philip Morris в этом сезоне.

В этом году Ferrari и McLaren пришлось убрать в Мельбурне логотипы вспомогательных брендов табачных спонсоров из-за риска судебных исков со стороны властей, а теперь в Австралии хотят запретить абсолютно любые ассоциации с табачными компаниями и их продукцией.

Дженни Микэкос, министр здравоохранения: «Штат Виктория всегда был в числе лидеров по борьбе с рекламой табака и мы хотим сохранить это лидерство. Изменения в законе помешают табачным гигантам вводить в заблуждение и угрожать жизни викторианцев».