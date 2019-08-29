Опубликован предварительный календарь нового сезона Формулы-1

Новости спорта:Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала предварительный календарь на сезон 2020.

Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала предварительный календарь на сезон 2020 года, который включает рекордные для серии 22 этапа (в нынешнем сезоне — 21). Он должен быть официально утвержден на заседании ФИА 4 октября.

Следующий сезон Формулы-1 начнется 15 марта с Гран-при Австралии в Мельбурне, а завершится 29 ноября Гран-при Абу-Даби на трассе Яс Марина.

5 апреля в Ханое пройдет дебютный этап королевских гонок во Вьетнаме. Также спустя 35 лет в календарь Формулы-1 возвращается Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандворте, который пройдет 3 мая.

Отметим, что покидает серию Гран-при Германии. С Гран-при Италии вскоре подпишут новый контракт, стороны улаживают последние детали сделки.

В общем зачете текущего сезона Формулы-1 пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон опережает партнера по команде Валлтери Боттаса на 62 очка. На третьем месте идет гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, уступая британцу 69 пунктов. Пилот Феррари Себастьян Феттель отстает от Льюиса на 94 очка. В Кубке конструкторов также уверенно лидирует Мерседес, отрыв от Феррари 150 баллов.

Следующим состоится Гран-при Бельгии, который пройдет с 30 августа по 1 сентября.