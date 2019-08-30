Боттас назвал свою главную цель в Формуле-1

Новости спорта:Валттери Боттас поделился эмоциями после подписания нового контракта с немецкой конюшней.

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился эмоциями после подписания нового контракта с немецкой конюшней. Слова финна приводит пресс-служба Mercedes:

«Я очень рад и горд быть частью команды четвертый год подряд и хочу поблагодарить каждого сотрудника команды и членов совета директоров Mercedes за их доверие и веру в меня. Мои выступления становятся лучше с каждым годом, и это объявление – отличный способ начать вторую половину 2019 года.

Моя цель – стать чемпионом мира. Я верю, что в теории – и исходя из моего опыта с командой – Mercedes является лучшим вариантом для достижения этой цели в 2020 году. У нас еще девять гонок в этом сезоне, и я настроен продолжать прибавлять в каждой из них. Теперь все мысли посвящены Спа и сильному результату для команды в этот уик-энд».

Напомним, Боттас продлил соглашение с Mercedes и поэтому резервный пилот команды Эстебан Окон перейдет в Renault.