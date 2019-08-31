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Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам

Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам
20:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграмм

Новости спорта:Французский автогонщик Юбер погиб после аварии на этапе Формулы-2.

Сегодня, 31 августа, на автодроме Спа-Франкоршам должна была состояться первая гонка этапа Формулы-2 в Бельгии. Она была остановлена уже на втором круге, когда на выходе из поворота «Красная вода» произошла серьёзная авария с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато.

При этом если Сато самостоятельно покинул место аварии, то о состоянии здоровья Юбера и Корреа не было никаких данных. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Однако невзирая на все усилия врачей, Юбер скончался в 18:35 по бельгийскому времени, сообщает пресс-служба ФИА. 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.

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Хуан Мануэль Корреа остаётся в больнице, его состояние стабильное. Более подробная информация о Корреа будет опубликована позже.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Формула-2, Юбер.
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