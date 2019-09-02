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Понедельник, 02.09.2019
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Аварии, столкновения и второе место Хэмилтона: лучшие моменты Гран-при Бельгии (Видео)
12:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:На трассе в Спа 1 сентября завершилась гонка Гран-при Бельгии.

Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, почти догнавший монегаска под финиш. Третий результат показал напарник Льюиса Валттери Боттас. Себастьян Феттель из-за раннего первого пит-стопа был вынужден заехать в боксы ещё раз и потерял место на подиуме.

Ехавший всю гонку пятым Ландо Норрис сошёл из-за технических проблем в начале последнего круга. Макс Ферстаппен на старте в первом повороте столкнулся с Кими Райкконеном, повредил подвеску и в итоге врезался в отбойник.

Лучшие моменты гонки (с переходом на YouTube)

Хэмилтон попал в аварию на тренировке Гран-при Бельгии (Видео)

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») 44 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,981

3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,585

4. Себастьян Феттель («Феррари») +26,422

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.21,325

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.24,448

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1.29,657

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.46,639

9. Пьер Гасли («Торо Россо») _1.49,168

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.49,838

11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

12. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал

19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.

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Формула-1, Бельгия, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
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