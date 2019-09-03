Рено может сняться с Формулы-1

Новости спорта:В организации Рено сомневаются дальнейшем участии в чемпионате Формулы-1.

Рено может покинуть Формулу-1 после окончания следующего сезона, утверждает The Forbes со ссылкой на внутренние документы команды.

По данным источника, руководство Рено сомневается в целесообразности дальнейшего участия в чемпионате после изменения регламентов, запланированного на 2021 год.

В настоящий момент Liberty Media и ФИА ведут переговоры о новых контрактах с командами. По данным Forbes, у Рено имеются сомнения в связи с предложенной схемой распределения призовых и изменением технического и спортивного регламентов.

В текущем сезоне Рено в Кубке конструкторов занимает шестое место, набрав 43 очка. Ранее стало известно, что в будущем сезоне Рено изменит состав пилотов, так, Эстебан Окон заменит Нико Хюлькенберга.