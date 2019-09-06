Феттель и Хэмилтон намерены продлить контракты со своими командами

Новости спорта:Именитые пилоты не планируют переходить в другие коллективы.

Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель признался, что не собирается покидать свою текущую команду и планирует продлить соглашение с итальянцами, которое истекает в конце 2020 года.

"Я счастлив в Феррари. Здесь я являюсь частью большой семьи. Продлить контракт? Почему бы и нет. Я не против", - заявил Феттель.

Похожая ситуация обстоит и с пилотом Мерседеса Льюисом Хэмилтоном. Контракт британца также действителен до конца 2020 года, поэтому в ближайшее время он хочет продлить соглашение со своей командой.

"У меня еще осталось полтора года контракту с Мерседесом, но в ближайшие месяцы я буду рассматривать варианты с продлением договора", - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.