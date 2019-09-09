Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)
Надаль в невероятном матче обыграл Медведева, завоевал титул US Open (Фото, Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)
Сборная Сербии выборола золото ЧЕ-2019 по волейболу, обыграв Турцию в финале (Фото, Видео)
ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)
ХК Донбасс завоевал золото Donbass Open Cup-2019 (Фото, Видео)

Алонсо: Доминирование Mercedes убивает интерес к Формуле-1

Алонсо: Доминирование Mercedes убивает интерес к Формуле-1
14:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фернандо Алонсо признался, что пока не принял решение о своем будущем в следующем году.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что пока не принял решение о своем будущем в следующем году. 38-летний гонщик дал понять, что не планирует завершать карьеру. Слова Алонсо приводит Grandpx.

«McLaren хочет закрепиться на четвертом месте – сейчас это более или менее гарантировано. В то же время, нужно быть осторожными. Мы знаем, что находимся в минуте от лидеров, и преодоление этого разрыва будет самым сложным шагом. Надеюсь, что 2020-2021 годах Mercedes не будет так доминировать, иначе «Формула-1» будет скучной.

Я хотел расслабиться, но отдыхаю очень мало. «Дайтона», «Ле-Ман», «Инди», а теперь приключение в песках. Каждую неделю я на новом месте. Много перелетов, но это весело.

Я еще не решил, что делать в сезоне-2020. Я живу настоящим и делаю то, что хочу делать. В этом году все прошло хорошо, если не считать «Инди», и в следующем сезоне я буду продолжать принимать вызовы. Не хочу снова финишировать седьмым или восьмым в «Формуле-1». Победа в WEC, в Ле-Мане, погоня за тройной короной – это мне больше подходит».

Ранее сообщалось, что Алонсо может возобновить выступления в Формуле-1 за Red Bull.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
02 Джошуа рассказал, что будет, если он снова проиграет Руису
03 Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
04 Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
05 Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь