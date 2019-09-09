Алонсо: Доминирование Mercedes убивает интерес к Формуле-1

Новости спорта:Фернандо Алонсо признался, что пока не принял решение о своем будущем в следующем году.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что пока не принял решение о своем будущем в следующем году. 38-летний гонщик дал понять, что не планирует завершать карьеру. Слова Алонсо приводит Grandpx.

«McLaren хочет закрепиться на четвертом месте – сейчас это более или менее гарантировано. В то же время, нужно быть осторожными. Мы знаем, что находимся в минуте от лидеров, и преодоление этого разрыва будет самым сложным шагом. Надеюсь, что 2020-2021 годах Mercedes не будет так доминировать, иначе «Формула-1» будет скучной.

Я хотел расслабиться, но отдыхаю очень мало. «Дайтона», «Ле-Ман», «Инди», а теперь приключение в песках. Каждую неделю я на новом месте. Много перелетов, но это весело.

Я еще не решил, что делать в сезоне-2020. Я живу настоящим и делаю то, что хочу делать. В этом году все прошло хорошо, если не считать «Инди», и в следующем сезоне я буду продолжать принимать вызовы. Не хочу снова финишировать седьмым или восьмым в «Формуле-1». Победа в WEC, в Ле-Мане, погоня за тройной короной – это мне больше подходит».

Ранее сообщалось, что Алонсо может возобновить выступления в Формуле-1 за Red Bull.