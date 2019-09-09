Черно-белый флаг приведет к росту количества аварий, - считают в Мерседесе

Новости спорта:Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выступил против использования чёрно-белых флагов.

«Гонка была тяжёлой, может, даже за гранью правил. Льюис сыграл важную роль в том, чтобы этот инцидент не рассматривался. Но что было делать стюардам? Дать лидирующей в Монце «Феррари» штраф в пять секунд? Тогда стюардам пришлось бы вызывать конвой.

Использование чёрно-белого флага приведёт к росту количества аварий. Контакты станут распространённой политикой. Более того, в итоге это приведёт к аварии и мы начнём всё это сначала. Такой способ работы», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.

Напомним, по ходу Гран-при Италии Леклеру после жёсткой борьбы с Хэмилтоном был показан именно чёрно-белый флаг.