Михаэль Шумахер тайно госпитализирован: все подробности

Новости спорта:Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в клинику Парижа для операции.

Известный автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в клинику Парижа для операции. Об этом сообщает Le Parisien.

"Спортсмена уже перевезли из виллы в Швейцарии и доставили в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.

Все дело в том, что немецкому гонщику будут пересаживать стволовые клетки.

При транспортировке автогонщика его тщательно скрывали от посторонних лиц. В сопровождении Шумахера были 10 врачей", - сообщает источник.

Напомним, еще в 2013 году Шумахер получил очень тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах.