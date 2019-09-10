Михаэль Шумахер тайно госпитализирован: все подробности

Известный автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в клинику Парижа для операции. Об этом сообщает Le Parisien.
"Спортсмена уже перевезли из виллы в Швейцарии и доставили в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Все дело в том, что немецкому гонщику будут пересаживать стволовые клетки.
При транспортировке автогонщика его тщательно скрывали от посторонних лиц. В сопровождении Шумахера были 10 врачей", - сообщает источник.
Напомним, еще в 2013 году Шумахер получил очень тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах.