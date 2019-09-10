"Я стоял перед толпой, наполненной ненавистью": Хэмилтон о Гран-при Италии

Новости спорта:Льюиса Хэмилтона освистали на Гран-при Италии.

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал освистывание со стороны зрителей во время церемонии награждения на Гран-при Италии.

"Вот это да, Италия, ваша энергия была слышна по всему миру, как же я люблю вас за это. Вы демонстрируете особенную страсть.

Не очень приятно слышать свист, но ничего страшного, я могу это принять. Надеюсь, что однажды все поменяется и мы больше не услышим освистывание в такой прекрасной стране.

Неважно, желаю всем позитива и только хороших вещей. Не могу выразить, как я благодарен тем фанатам, которые меня поддерживали. Я стоял перед толпой, наполненной такой ненавистью, и видел каждого из вас. Хочу поблагодарить всех за это", - написал Хэмилтон в Instagram.