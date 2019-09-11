В стане Феррари продолжают верить в Феттеля

Новости спорта:Ферарри продолжают верить в талант Себастьяна Феттеля.

Пилот Феррари Себастьян Феттель провалился на Гран-при Италии, где допустил ряд ошибок и финишировал 13-м, тогда как его молодой напарник Шарль Леклер выиграл гонку.

Несмотря на ряд неудач, в команде пытаются поддержать гонщика.

"Мне не нравится, что многие уже списали Феттеля со счетов. Себ - невероятный пилот, и я уверен, что он вернется на свой уровень. И мы ему в этом поможем", - уверяет Луи Камильери, один из руководителей Феррари.

В общем зачете Себастьян Феттель опустился уже на пятое место.