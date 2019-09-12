Мерседес будет представлен в новом сезоне Формулы Е

Новости спорта:Гонки следующей кампании стартуют в ноябре.

Мерседес будет официально представлен в следующем сезоне Формулы Е — гоночных соревнований, в которых привычные болиды Формулы 1 заменяются электрическими автомобилями, передает ESPN.

Представлять команду на трассе будут бельгиец Стоффель Вандорн и голландец Ник Де Врис.

В прошлом сезоне гонщики Мерседеса участвовали в мероприятиях Формулы Е под знаменами коллектива HWA Racelab, который финишировал на 9-м месте в командной таблице.

Новый сезон Формулы Е стартует в ноябре двумя гонками в Саудовской Аравии, а завершится в июле следующего года в Лондоне.