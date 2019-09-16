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Шумахера выписали из клиники в Париже

Шумахера выписали из клиники в Париже
09:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду. Об этом заявил журналист издания Le Parisien Жан-Мишель Макс Декюжи в эфире телеканала BFMTV.

По информации Макса Декюжи, Шумахера доставили в клинику в понедельник, 9 сентября. Во вторник бывший спортсмен прошел лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг покинул пределы Франции.

Макс Декюжи заявил, что методика, по которой лечили Шумахера, не разглашается, но ему удалось выяснить, что бывшему гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. Он также отметил, что подобное лечение должно благоприятно повлиять на организм Шумахера, в частности, его мозг. Лечением Шумахера занимался профессор Филипп Менаше, который специализируется на терапии стволовыми клетками.

Мошенник зарабатывал деньги, выдавая себя за сотрудника Феррари

В понедельник Le Parisien сообщило о тайной госпитализацию Шумахера в клинику в Париже. Отмечалось, что спортсмена перевезли из Швейцарии на автомобиле скорой помощи, а каталка, на которой спортсмена перемещали из машины в здание больницы была полностью закрыта чехлом.

Позже одна из сотрудниц отделения кардиологии больницы имени Жоржа Помпиду подтвердила изданию, что чемпион "Формулы-1" находится в сознании. Сообщалось также, что бывшего спортсмена посетил президент Международной автомобильной федерации и его бывший руководитель в команде Ferrari Жан Тодт.

Шумахер получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года, упав во время катания на горных лыжах. Гонщик перенес операцию, после чего долгое время был в коме. Летом 2013 года он пришел в себя, после чего его перевезли из больницы домой в Лозанну. Последние годы Шумахер проходит процесс реабилитации от травмы, но его семья не разглашает информацию о состоянии его здоровья.

Шумахер является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" - он становился победителем гоночной серии семь раз. Кроме того немецком гонщику принадлежат рекорды по победам в гонках (91), быстрым кругам (77) и количеству побед за один сезон (13).

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