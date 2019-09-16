Официально: Гран-при Сингапура-2019 состоится

Новости спорта:Этап Формулы-1 в Сингапуре не будет отменен, несмотря на проблемы, связанные с погодными условиями.

Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сингапуре подтвердили проведение Гран-при, несмотря на серьезное ухудшение экологической ситуации из-за лесных пожаров в соседних районах Индонезии.

Об этом говорится в распространенном сегодня специальном заявлении Совета по туризму Сингапура.

Гран-при Сингапура-2019, напомним, намечен на 20-22 сентября.

Ранее сообщалось, что проведение Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы. Уровень загрязнения воздуха в последнее время достиг отметки в 100 единиц, что по международной классификации считается "нездоровым". В городе уже давно не осталось медицинских масок в аптеках.