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Себастьян Феттель рассказал о том, как оценивает свой нынешний этап в карьере

Себастьян Феттель рассказал о том, как оценивает свой нынешний этап в карьере
14:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Себастьян Феттель считает, что в его карьере были отрезки карьеры и похуже.

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель переживает не лучшие времена. Немец сейчас идет лишь на 5 месте в турнирной таблице, отставая от лидера Хэмилтона на 115 очков. 

Последний раз Себастьян выигрывал общий зачет ещё в 2013 году. В этом сезоне он не был ни единой победы и лишь шесть раз поднимался на подиум. 

"Конечно, я не помню всю свою карьеру, я в автоспорте уже давно. Сейчас не лучший отрезок в моей карьере, но и, безусловно, не худший. Я по прежнему люблю то, чем занимаюсь, до конца года попытаюсь улучшить результаты", - заявил Феттель.

В последнее время на него льется много критики, ведь даже его напарник по Феррари Шарль Леклер добыл две победы в этом сезоне.

"Да, я выступаю не на том левеле, на котором я бы хотел, но такое случается, от этого никто не застрахован. Я буду стараться улучшить результаты".

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Автогонки, Шарль Леклер.
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