Леклер заявил, что не считает себя первым пилотом Феррари

Новости спорта:Монегасский автогонщик Шарль Леклер рассказал, кто имеет приоритетное положение в команде Феррари.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, чьим напарником является четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, не считает, что имеет приоритетное положение в команде. Леклер выиграл обе гонки после летнего перерыва и обошёл Феттеля в личном зачёте.

Монегаска спросили, не кажется ли ему, что он перехватил инициативу в борьбе с напарником.

«Мне никогда так не казалось. Со стороны, возможно, это выглядит иначе, но изнутри видно, что баланс соблюдается.

В прошлом возникали ситуации, когда я помогал Себастьяну. Иногда он помогал мне. Это путь, по которому мы движемся вперёд. Всё делается в интересах команды, и это самое главное», — приводит слова Леклера GPToday.

После 14 этапов сезона на счету Леклера, занимающего четвёртое место в личном зачёте, 182 очка, на 102 меньше, чем у лидера Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».