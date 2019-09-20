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Леклер заявил, что не считает себя первым пилотом Феррари

Леклер заявил, что не считает себя первым пилотом Феррари
12:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Монегасский автогонщик Шарль Леклер рассказал, кто имеет приоритетное положение в команде Феррари.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, чьим напарником является четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, не считает, что имеет приоритетное положение в команде. Леклер выиграл обе гонки после летнего перерыва и обошёл Феттеля в личном зачёте.

Монегаска спросили, не кажется ли ему, что он перехватил инициативу в борьбе с напарником.

«Мне никогда так не казалось. Со стороны, возможно, это выглядит иначе, но изнутри видно, что баланс соблюдается.

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В прошлом возникали ситуации, когда я помогал Себастьяну. Иногда он помогал мне. Это путь, по которому мы движемся вперёд. Всё делается в интересах команды, и это самое главное», — приводит слова Леклера GPToday.

После 14 этапов сезона на счету Леклера, занимающего четвёртое место в личном зачёте, 182 очка, на 102 меньше, чем у лидера Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

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Все по теме:

Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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