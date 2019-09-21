Хэмилтон: Не знаю, откуда у Феррари такая скорость

Новости спорта:Британский автогонщик Льюис Хэмилтон прокомментировал выступления на Гран-при Сингапура.

В квалификации Гран-при Сингапура лучшее время показал пилот Феррари Шарль Леклер, хотя ожидалось, что на треке с большим количеством поворотов команда будет сильно отставать от Мерседеса и Ред Булла.

Удивлен и Льюис Хэмилтон, показавший второй результат.

«Не знаю, откуда у Феррари такая скорость. Это не тот трек, который подходит их болидам. Они проделали хорошую работу, а Леклер выдал отменный круг».

«Я отдал все силы и несколько раз едва не задел барьер, но показал второй результат. Завтра попробую победить», - сказал Хэмилтон.

Топ-3 замкнул Себастьян Феттель.